Spagna, migliaia in piazza a Madrid contro Sanchez e per l'arresto di Zapatero

A Madrid, migliaia di persone (40.000 secondo la Delegazione del Governo a Madrid e 120.000 secondo gli organizzatori) sono scese nelle strade della capitale spagnola per chiedere le dimissioni del primo ministro Pedro Sánchez e l’arresto dell’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, indagato per traffico di influenze e altri reati. Il corteo, denominato ‘Marcia per la dignità’, è stato indetto dall’organizzazione Sociedad Civil Española e sostenuto dal partito di estrema destra Vox e dal Partito Popolare