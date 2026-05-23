Serbia, a Belgrado migliaia di studenti in piazza contro il governo

Gli studenti universitari serbi in protesta in Serbia per la prima grande manifestazione dell’anno, in una rinnovata spinta verso importanti cambiamenti politici nel Paese balcanico guidato dal presidente Aleksandar Vucic. Il movimento giovanile serbo è stato all’origine di un’ondata di proteste di massa contro la corruzione che lo scorso anno ha scosso Vucic. Ora, gli studenti affermano di puntare alle prossime elezioni, previste per la fine di quest’anno o per il prossimo, nella speranza di cacciare il governo populista di destra di Vucic.
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