Roma, Usb in corteo: “Via il governo Meloni. Alzate i salari, abbassate le armi”

L’Unione Sindacale di Base Usb attraversa il centro di Roma con alcune migliaia di manifestanti contro “guerra e carovita”. Il corteo partito da Piazza della Repubblica ha visto scendere in piazza assieme a Usb Osa, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e varie sigle legate a centri sociali, movimenti studenteschi, ambientalisti e per il diritto alla casa. “Via il governo Meloni. Alzate i salari, abbassate le armi” si legge sullo striscione affisso sul carro che guida il corteo diretto a San Giovanni. “Contro la guerra e il carovita, per aumentare salari e diritti” recita lo striscione in testa alla manifestazione. Durante il corteo cori contro il governo Meloni, contro il riarmo e a favore di Palestina e Cuba, di cui sventolano molte bandiere.