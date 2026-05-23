New York, incendio ed esplosione in un cantiere navale a Staten Island: 16 feriti

Un incendio ed un’esplosione in un cantiere navale a Staten Island a New York hanno ferito almeno 16 persone, di cui tre gravemente. Qualcuno ha segnalato che due lavoratori sono rimasti intrappolati in uno spazio ristretto al molo intorno alle 15:30. Venerdì, i vigili del fuoco che sono intervenuti hanno trovato un incendio nel seminterrato di una struttura metallica sul molo. Gli equipaggi stavano ancora lottando contro l’incendio quando, circa 50 minuti dopo, si è verificata una grave esplosione sul posto. L’incendio era ancora acceso e i soccorritori avevano contato 16 persone ferite sul posto, tra cui due vigili del fuoco e un civile gravemente feriti. Non è ancora chiaro se qualcuno sia morto nell’incendio e nell’esplosione. La causa è ancora oggetto di indagine.