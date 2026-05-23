Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 23 maggio 2026

Ultima ora

Gaza, attacchi israeliani distruggono due edifici nel centro della città

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

 L’esercito israeliano ha colpito due edifici residenziali durante gli attacchi post-allarme nel centro di Gaza, lasciando due persone ferite e gravi danni, hanno detto sabato funzionari ospedalieri e residenti. Il primo scoppio ha raso al suolo una casa nel campo profughi urbano di Bureij venerdì sera, hanno detto i residenti. L’attacco è avvenuto dopo che un ufficiale israeliano ha avvertito i residenti con una telefonata di abbandonare la zona, hanno detto. Diverse case e negozi vicini sono stati danneggiati. Il secondo attacco ha colpito i piani superiori di una casa nel campo profughi di Nuseirat. Non sono state segnalate vittime.