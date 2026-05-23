Gaza, attacchi israeliani distruggono due edifici nel centro della città

L’esercito israeliano ha colpito due edifici residenziali durante gli attacchi post-allarme nel centro di Gaza, lasciando due persone ferite e gravi danni, hanno detto sabato funzionari ospedalieri e residenti. Il primo scoppio ha raso al suolo una casa nel campo profughi urbano di Bureij venerdì sera, hanno detto i residenti. L’attacco è avvenuto dopo che un ufficiale israeliano ha avvertito i residenti con una telefonata di abbandonare la zona, hanno detto. Diverse case e negozi vicini sono stati danneggiati. Il secondo attacco ha colpito i piani superiori di una casa nel campo profughi di Nuseirat. Non sono state segnalate vittime.