Festival del Lavoro, Meloni: "Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti"

“La strategia del Governo è stata chiara fin dall’inizio: sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro”. Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della giornata conclusiva della XVII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.“L’occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno”, ha proseguito la Presidente Meloni, sottolineando: “Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici. Abbiamo affrontato il problema dei salari con misure concrete, agendo su diversi fronti. Con il taglio del costo del lavoro e non solo abbiamo aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto per i redditi medio-bassi. Abbiamo sbloccato stipendi che erano fermi da anni nel pubblico impiego e puntato sul rinnovo dei contratti nel settore privato incentivandone i rinnovi. Ma soprattutto abbiamo scelto di rimettere al centro la contrattazione di qualità perché è lì che si tutelano davvero i diritti dei lavoratori settore per settore. Con il decreto lavoro abbiamo sancito un principio, solo chi applica il salario giusto cioè il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative può accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni”. “Voglio ringraziare i Consulenti del Lavoro per quello che fanno ogni giorno al servizio delle imprese, dei lavoratori, del tessuto economico e produttivo. Siete un presidio di equilibrio, di competenza e di responsabilità. Rappresentate un valore aggiunto in un mercato del lavoro che sta vivendo profonde trasformazioni e cambiamenti”, ha aggiunto Meloni nel suo intervento.