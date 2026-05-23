Dissesto idrogeologico, a Caserta debutta il calcestruzzo eco-friendly amico dell'ambiente

Al SED di Caserta, la principale fiera del settore costruzioni del Sud Italia presentato un calcestruzzo drenante che non impermeabilizza il suolo ma lo rispetta, lasciando che l’acqua piovana filtri in profondità invece di scorrere in superficie fino a trasformare ogni acquazzone in un’emergenza. “Finalmente si è riusciti a sviluppare un nuovo tipo di calcestruzzo drenante ad alte prestazioni, ecofriendly, amico dell’ambiente. Un’ ottima soluzione in contesti di tipo urbano per la mobilità dolce”. Lo hanno dichiarato Francesco Colangelo, professore ordinario di Scienze e tecnologia dei materiali all’università Parthenope di Napoli ed Emanuele Toraldo, professore associato del Politecnico di Milano.