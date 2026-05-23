Cina, i soccorritori nella miniera dopo l'esplosione. Un ferito: "Non ho sentito rumori, sono svenuto per il fumo"

Sono almeno 90 le vittime dell’esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia settentrionale di Shanxi, la miniera di Liushenyu a Changzhi. Oltre 120 persone sono state ricoverate in ospedale. I soccorritori sono ancora in azione all’interno della rete di cunicoli. Xinhua ha riferito che “i responsabili della società coinvolta nell’incidente minerario sono stati posti sotto controllo”, citando l’ufficio locale di gestione delle emergenze. “Non ho sentito alcun rumore, tranne che per un filo di fumo. Poi ho sentito un odore di zolfo simile a quello dei petardi. Ho chiesto agli altri di scappare immediatamente, quando ho visto alcune persone soffocare dal fumo e svenire”, ha raccontato uno dei lavoratori ricoverati in ospedale. La miniera di carbone, gestita dallo Shanxi Tongzhou Coal & Coke Group e con una capacità produttiva annua di 1,2 milioni di tonnellate, nel 2024 era stata inserita dall’Amministrazione nazionale cinese per la sicurezza nelle miniere in un elenco nazionale di miniere di carbone a rischio di disastri per il suo “elevato contenuto di gas”.