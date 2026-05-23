California, sostanza chimica fuoriesce da un maxi serbatoio: evacuate 40mila persone

Le autorità della California meridionale si sono mobilitate per evitare l’esplosione di un serbatoio di stoccaggio da cui fuoriusciva una sostanza chimica pericolosa utilizzata nella produzione di componenti in plastica, mentre circa 40.000 persone sono state evacuate. Un serbatoio contenente tra 22.700 e 26.500 litri di metilmetacrilato si è surriscaldato giovedì e ha iniziato a rilasciare vapori nell’aria presso uno stabilimento di plastica per l’industria aerospaziale a Garden Grove, una città nella contea di Orange, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali.