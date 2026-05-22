Sudan, migliaia di dispersi in guerra: molti sono sepolti in tombe senza nome

Era la classica telefonata di un marito. Aveva finito per la giornata e si sarebbe fermato al mercato prima di tornare a casa. Ma tornava dalla guerra, non dal lavoro. Fahmy al-Fateh non è mai tornato a casa. Sua moglie, Azaher Abdallah, ha iniziato a chiamare amici e parenti, per poi rivolgersi ai suoi colleghi dell’esercito sudanese. Suo marito è stato visto per l’ultima volta lasciare una base militare nella capitale Khartum, su una motocicletta. È successo più di un anno fa. Ora il figlio di 3 anni della coppia grida ad ogni moto che passa, pensando che sia suo padre, ha detto Abdallah. “Era la cosa più preziosa della mia vita”, ha detto. Secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC), suo marito è una delle oltre 8.000 persone scomparse durante i tre anni di guerra del Sudan. Il conflitto ha diviso le famiglie. Le persone sono state separate durante la fuga o sono scomparse durante i combattimenti. Altri sono stati detenuti in silenzio, lasciando amici e parenti in agonia mentre cercavano di conoscere il loro destino. Abdallah stava dormendo quando suo marito lasciò la casa prima dell’alba lo scorso gennaio. Al Fateh, un contadino e commerciante di 38 anni, si era arruolato nell’esercito del Sudan allo scoppio della guerra. Quel giorno stava aiutando a riconquistare Khartoum dalle forze paramilitari di supporto rapido. Il figlio di Sulafa Mustafa è scomparso due anni fa. Un ragazzo timido, il diciottenne Suleiman Abdalsid, è andato a casa di un amico vicino a Khartoum e non è più tornato a casa. Sua madre viaggiava instancabilmente per le strade, anche se risuonava il rumore dei bombardamenti, andando di porta in porta. Ha visitato ospedali e carceri e ha mostrato la sua foto a innumerevoli sconosciuti. Ha perfino noleggiato un microfono per gridare il suo nome. “Non ho mai avuto paura, la cosa più importante per me era ritrovare mio figlio”.