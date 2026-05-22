Arabia Saudita, la parata annuale di sicurezza Hajj prima della stagione dei pellegrinaggi

Il Ministero degli Interni dell’Arabia Saudita ha aperto la sua annuale parata di sicurezza dell’Hajj prima della stagione dei pellegrinaggi, mettendo in mostra la polizia del regno e le capacità di risposta alle emergenze durante una manifestazione su larga scala. Alla parata hanno partecipato vari rami delle forze di sicurezza saudite, tra cui unità speciali di polizia, squadre di protezione civile, polizia stradale, guardie di frontiera e soccorritori medici di emergenza, e alla presenza del ministro degli Interni, il principe Abdulaziz bin Saud bin Naif. Elicotteri volavano in alto mentre veicoli corazzati, unità di risposta rapida e formazioni di controllo della folla si muovevano attraverso l’area espositiva. Le dimostrazioni includevano simulazioni di evacuazioni di emergenza, operazioni antincendio, gestione della folla e risposte antiterrorismo, riflettendo l’ampia gamma di sfide logistiche e di sicurezza associate al pellegrinaggio. Negli ultimi anni le autorità saudite hanno ampliato sempre più l’uso della tecnologia e di unità specializzate durante le operazioni dell’Hajj come parte di sforzi più ampi per migliorare la sicurezza e il coordinamento durante l’evento.