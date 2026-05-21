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giovedì 21 maggio 2026

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Ucraina, Zelensky: "Ci prepariamo ad attacchi russi da asse Bielorussia–regione di Bryansk"

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“I russi stanno valutando scenari per ulteriori attacchi contro l’Ucraina, prendendo di mira le nostre regioni settentrionali e l’asse Chernihiv–Kiev“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. “Naturalmente, stiamo già lavorando per rafforzare le nostre difese in quest’area”, ha continuato Zelensky che ha aggiunto: “Stiamo anche adottando misure preventive sia nei confronti della Bielorussia che di determinate zone della Russia da cui ha origine la minaccia”.