Ucraina, Tajani: “Membro associato Ue? Va bene ma prima ci sono i Balcani”

“Ucraina in Ue come membro associato? L’ Ucraina è un paese candidato a far parte dell’Unione Europea, quindi per noi va bene. Si comincerà a lavorare per seguire il percorso. Parlando di Ucraina però non dobbiamo dimenticare i Balcani che sono candidati da prima e c’è un percorso importante da fare. Noi continueremo a lavorare con Ucraina, abbiamo fatto tante proposte, ne ho parlato anche con Zelensky quando sono stato a Kiev”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Festa del Lavoro a Roma.