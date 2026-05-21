Terremoto Campi Flegrei, i residenti: "Ormai conviviamo con la paura"

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha svegliato all’alba i residenti dei Campi Flegrei alle 5.51 di questa mattina, avvertita distintamente in tutta l’area napoletana. Diverse le testimonianze dei cittadini che sono stati svegliati di soprassalto tra lampadari oscillanti e scricchiolii. “Ormai conviviamo con la paura, ci siamo abituati”, racconta un residente. “Una scossa imponente, non si sentiva così forte da un po’ di tempo”, aggiunge un altro. C’è anche chi ne approfitta per lanciare un appello alle istituzioni: “Andrebbero abbassate le tasse sugli immobili a tutti i residenti dell’area flegrea”.