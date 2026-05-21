Giro d’Italia 12ª tappa, Segaert vince a Novi Ligure: Eulalio resta in rosa

Alec Segaert vince in solitaria la dodicesima tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Novi Ligure. Il belga della Bahrain-Victorious ha piazzato lo scatto decisivo a tre chilometri dal traguardo, involandosi in solitaria verso il successo. Il gruppo dei velocisti è arrivato staccato di oltre quattro minuti, con Jonathan Milan e Paul Magnier in difficoltà sulle ultime salite. Maglia rosa ancora ad Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni guadagna sei secondi e allunga in classifica generale su Jonas Vingegaard e Thymen Arensman. Il portoghese resta anche leader della classifica giovani, conservando la maglia bianca Conad che nella frazione di domani, la tredicesima della corsa rosa con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania, sarà ancora indossata dal corridore italiano Giulio Pellizzari della Red Bull Bora-Hansgrohe.