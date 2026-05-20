Pedro Almodóvar: "L'Europa non sia mai sottomessa a Trump"

“L’Europa non dovrà mai essere sottomessa a Trump“. Lo ha detto il regista Pedro Almodovar in conferenza stampa a Cannes, dove ha presentato il suo ultimo film ‘Amarga Navidad’ (‘Natale amaro’). Almodovar ha risposto a una domanda sulle preoccupazioni relative alla censure, considerando la situazione negli Stati Uniti e il caso di Canal+ in Francia, il cui direttore ha minacciato di inserire in una lista nera gli artisti che hanno firmato una lettera aperta contro Vincent Bolloré, principale azionista dell’emittente. “Non voglio giudicare nessuno, ma credo che gli artisti debbano esprimersi sulla situazione in cui vivono nella società contemporanea. È un dovere morale – ha affermato il regista – Il silenzio e la paura sono sintomi di un malessere. Sono un segnale grave del crollo della democrazia. Al contrario, i creator devono parlare. La cosa peggiore che potrebbe accadere sarebbe rimanere in silenzio o essere censurati. E come europei, dobbiamo anche trasformarci in una sorta di scudo contro questi mostri, Netanyahu o altri. In Russia, per esempio. Noi, in Europa, abbiamo delle leggi e dobbiamo renderci conto che ci sono dei limiti, ovviamente. Dobbiamo fungere da scudo contro questa follia. In Europa non dobbiamo mai essere sottomessi a Trump e non esitate a porre domande a tutti gli attori e le attrici che abbiamo qui”.