Giovane accoltellato a Milano, legale Davide: "È scosso da condanna a 20 anni"

Davide Simone Cavallo, il 22enne accoltellato in corso Como il 12 ottobre 2025 da un ‘branco’ di giovanissimi, “è molto scosso” dalla condanna a 20 anni per il suo aggressore, il 19enne Alessandro Chiani. Lo affermano i legali del giovane e della famiglia, gli avvocati Giovanni Azzena, Luca Lazzaroni e Luca Degani, dopo la lettura del dispositivo. “Siamo tutti scossi – ha detto Azzena, difensore dello studente parte civile nel processo per tentato omicidio – perché quando viene comminata una pena del genere a un ragazzo di 18 anni non si può che restare colpiti”. “Credo che il messaggio più importante di oggi – ha aggiunto – sia questo abbraccio che c’è stato all’esito delle conclusioni delle difese tra Davide e i due imputati. Penso che per lui sia stato molto prezioso come incontro”. “Lo ha chiesto Davide di avvicinarsi a loro – ha concluso il legale -. Alla consegna di una lettera da parte di uno degli imputati mi ha espressamente chiesto di potersi avvicinare e questa loro conversazione si è evoluta in un contatto fisico, un abbraccio molto forte”.