Energia, Schlein: "Sostenere comunità energetiche, governo rimuova ostacoli": la manifestazione a Roma

La segretaria del Pd Elly Schlein ha partecipato a una manifestazione in sostegno delle comunità energetiche rinnovabili a Roma, davanti alla sede dell’azienda statale Gestore Servizi Energetici (Gse). “Siamo qui per sostenere il coordinamento delle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Sono cittadine e cittadini che si battono per un’idea fondamentale, quella delle comunità energetiche” ha dichiarato la segretaria del Pd. “Bisogna smetterla di ostacolare le comunità energetiche, che possono contribuire a due obiettivi molto importanti: uno è quello di aumentare la produzione rinnovabile e quindi anche di abbassare le bollette e ce n’è molto bisogno, visto che siamo purtroppo così dipendenti dalle fonti fossili e questo purtroppo cittadini e imprese lo contano ogni giorno nelle bollette così alte. L’altro obiettivo ugualmente importante è migliorare l’aria che respiriamo, perché chiaramente vuol dire ridurre le emissioni”, ha sottolineato. Le comunità energetiche rinnovabili sono associazioni di cittadini, imprese e istituzioni che si uniscono per produrre, condividere, consumare e vendere energia pulita. “Le comunità energetiche rinnovabili e solidali poi – ha continuato Schlein a margine della manifestazione – hanno la particolarità di reinvestire quello ovviamente che ottengono con questi risparmi in progetti sociali. La transizione energetica è una questione democratica e quindi serve puntare in questa direzione”. “Le persone che ogni giorno nei territori fanno partire, cercano di fare partire queste comunità, lamentano la lentezza burocratica – ha aggiunto – Serve semplificare, serve più personale, risorse, serve un tavolo di confronto permanente con il coordinamento delle comunità energetiche per andare tutti nella stessa direzione, che è una direzione che fa bene all’Italia”.