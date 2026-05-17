Nord Corea, una squadra di calcio femminile in Corea del Sud: è la prima volta dal 2018

Una squadra di calcio femminile nordcoreana è arrivata domenica in Corea del Sud per le semifinali della AFC Women’s Champions League. Il Naegohyang Women’s FC di Pyongyang ha lasciato l’aeroporto senza rivolgersi ai media. La squadra affronterà il Suwon FC femminile della Corea del Sud al Suwon Sports Complex il 20 maggio. L’ultima volta che la Corea del Nord ha inviato atleti in Corea del Sud è stato nel dicembre 2018 per un evento di ping pong durante un periodo di impegno dopo che il leader del paese Kim Jong Un aveva utilizzato le Olimpiadi invernali in Corea del Sud all’inizio di quell’anno per avviare la diplomazia con il Paese e con gli Stati Uniti.