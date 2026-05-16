Shakira si racconta: "Amo la mia carriera e mi diverto più che mai"

Shakira torna alla ribalta della scena musicale internazionale con un nuovissimo inno per i Mondiali di calcio, dal titolo “Dai Dai” (ft. Burna Boy). “Faccio questo lavoro da 30 anni e mi sembra ancora di essere agli inizi. È davvero strano. Sono appassionata come sempre e amo la mia carriera come non mai“, ha detto la cantante colombiana durante una conferenza stampa virtuale. “Mi piace fare musica, stare in studio, girare video, scrivere canzoni, produrre, esibirmi. Forse mi diverto più che mai, ed è un momento interessante della mia vita in cui combino tutto questo con la maternità. Sono ancora appassionata come il primo giorno“, ha aggiunto l’artista 49enne che, assieme a Madonna e i BTS, sarà la stella dell’halftime show della finale, il primo nella storia del Mondiali di calcio (in stile Super Bowl), al MetLife Stadium del New Jersey.