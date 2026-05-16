Sesto San Giovanni: sfuggono all'alt dei carabinieri, l'inseguimento è da film

I carabinieri della sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, a Milano, hanno arrestato la notte del 14 maggio scorso, per fuga pericolosa, un 33enne di nazionalità marocchina, pregiudicato e denunciato in stato di libertà per ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, un 22enne di nazionalità marocchina, pregiudicato.

In particolare, i carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, dopo aver notato i due soggetti a bordo di un veicolo in via Vulcano, hanno intimato l’alt al conducente, il quale, invece di fermarsi, ha accelerato, dando inizio ad un inseguimento caratterizzato da manovre pericolose per l’incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada.

L’inseguimento si è concluso in via F.lli Casiraghi, dove i due occupanti hanno abbandonato il mezzo tentando la fuga a piedi. Il conducente è stato immediatamente bloccato e arrestato, mentre il passeggero ha cercato di sfuggire ai militari ma è stato raggiunto in un secondo momento