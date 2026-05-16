Connor Swindells e Odessa A'zion: "Potrebbe essere la persona più in gamba che abbia mai incontrato"

Connor Swindells, attore britannico famoso per aver interpretato Adam Groff nella serie Netflix “Sex Education”, è rimasto estasiato da Odessa A’zion, attrice statunitense alle luci della ribalta per aver preso parte al film “Marty Supreme”. “Mi piacerebbe tantissimo lavorare con lei. Potrebbe essere la persona più in gamba che abbia mai incontrato. È davvero in gamba, è divertente e ci stiamo divertendo un mondo”, ha detto Swindells all’evento organizzato dalla maison di gioielli Chopard in occasione della 79esima edizione del Festival di Cannes.