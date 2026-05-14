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giovedì 14 maggio 2026

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Sorrentino a Mattarella: "Gioiosi in mondo con lei e gli artisti, purtroppo ci sono anche altri"

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“Se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri”. Lo ha detto il regista Paolo Sorrentino rivolgendosi con una battuta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che che oggi ha ricevuto al Quirinale la Siae in occasione del 145mo anniversario dell’istituzione della Società italiana degli autori ed editori. “Noi artisti proviamo a raccontare la bellezza della convivenza”, ha aggiunto il regista premio Oscar.