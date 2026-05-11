Stati Uniti, rilasciato il video di un attacco contro una nave sospettata di traffico di droga

L’ultimo attacco delle forze armate statunitensi contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale ha causato venerdì la morte di due uomini, lasciando un solo sopravvissuto.

Un video pubblicato sui social media dal Comando Sud degli Stati Uniti mostra l’immagine di un’imbarcazione nera prima di quella che sembra essere un’esplosione, seguita da una colonna di fuoco che si alza dall’oceano.

Il Comando Sud ha dichiarato di aver “immediatamente avvisato la Guardia Costiera degli Stati Uniti affinché attivasse il sistema di ricerca e soccorso per il sopravvissuto”.

Mercoledì scorso la Casa Bianca ha annunciato che il presidente Donald Trump ha approvato una nuova strategia antiterrorismo degli Stati Uniti che definisce l’eliminazione dei cartelli della droga nell’emisfero occidentale come la massima priorità dell’amministrazione. I critici hanno invece messo in discussione la legalità complessiva degli attacchi alle imbarcazioni.