Gaza, Israele rilascia video della demolizione dei tunnel sotterranei nel sud della Striscia

Lunedì l’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe la demolizione di una rete di tunnel sotterranei nel sud della Striscia di Gaza meridionale. Nelle immagini si vede una serie di colonne di fumo e polvere ergersi per decine di metri dopo le esplosioni.

L’Idf ha dichiarato di aver distrutto quattro tunnel per una lunghezza complessiva di circa quattro chilometri, affermando che una delle strutture fosse stata utilizzata come “luogo per la detenzione di ostaggi”.