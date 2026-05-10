Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa

Secondo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Paul Magnier. Il francese della Soudal Quick-Step ha vinto in volata la terza tappa della corsa rosa, la frazione pianeggiante di 175 km da Plovdiv a Sofia, l’ultima in Bulgaria prima dell’arrivo in Italia previsto per martedì. Magnier ha battuto al fotofinish Jonathan Milan (di Lidl-Trek) e l’olandese Dylan Groenewegen (di Unibet Rose Rockets). Nessuna variazione in classifica generale con l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva (del team Astana) che resta al comando e conserva anche la maglia bianca, sponsorizzata da Conad, riservata al miglior giovane under 25 in classifica. “Vincere due tappe su tre in Bulgaria è come un sogno. Adesso andiamo in Italia e vedremo quante altre tappe potrò puntare”, ha detto Magnier al termine della gara.