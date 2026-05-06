Voli, Salvini: “A lavoro per evitare aumenti biglietti e garantire continuità di servizio”

Il carburante degli aerei garantito fino a maggio? “Stiamo lavorando per evitare un aumento indistinto dei biglietti. Ne approfitto per ringraziare il viceministro Rixi che ha appena concluso una riunione con Enac, Regione Sardegna e compagnie aeree per evitare che per tutto l’anno in corso ci siano aumenti di biglietti per chi deve andare o tornare dalla Sardegna”. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine del suo intervento al convegno di Agenda Italia “Nucleare, la sfida energetica per la crescita del Paese” a Palazzo Wedekind a Roma. Quanto alle scorte di jet fuel “stiamo lavorando per garantire una continuità di servizio”. A chi gli chiede se si sente di garantire che non verranno cancellati voli questa estate, il ministro risponde: “Stiamo lavorando per questo”.