Barbagallo (UIL): "Presentata legge per pensionati attivi, così contribuiscono al Paese"

“Stiamo per fare una legge sui pensionati attivi. Per troppo tempo non sono state adeguate le pensioni e i pensionati hanno perso potere d’acquisto. Come sapete i pensionati partecipano al ruolo della famiglia, per fare questo però non bisogna levargli i soldi dalla tasca. Noi abbiamo gli anziani che sono volenterosi di fare i gli attivi, se diamo ai pensionati un lavoro che gli piace possono fare ancora qualcosa per dare una mano al Paese e alle loro pensioni”. Lo ha detto Carmelo Barbagallo, segretario generale UIL pensionati, intervistato a margine del congresso nazionale di categoria in corso a Sorrento, in provincia di Napoli. Durante l’intervento dal palco, Barbagallo ha presentato la proposta di legge per l’istituzione del servizio civile per pensionate e pensionati attivi, proposta siglata dai Parlamentari Alessandro Battilocchio, Forza Italia, e Andrea De Maria, Partito Democratico.