Libano, continui attacchi al confine con Israele nonostante il cessate il fuoco

Alta tensione al confine tra Israele e Libano, mentre Hezbollah continua a lanciare proiettili nel nord di Israele. L’ultima guerra tra Israele e Hezbollah è iniziata il 2 marzo, quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele, due giorni dopo che Stati Uniti e Israele avevano dichiarato guerra al suo principale sostenitore, l’Iran. Da allora Israele ha effettuato centinaia di attacchi aerei e ha lanciato un’invasione terrestre nel sud del Libano, conquistando decine di città e villaggi lungo il confine. Da allora, il Libano e Israele hanno tenuto i loro primi colloqui diretti in più di trent’anni. I due paesi sono formalmente in stato di guerra dalla fondazione dello Stato di Israele nel 1948. Per gli abitanti della zona, è la sensazione di una guerra che non è finita.