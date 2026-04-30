Flotilla, a Roma il corteo da Piazza del Colosseo: "Blocchiamo tutto"

Hanno risposto in tanti all’appello lanciato dalle comunità palestinesi per una manifestazione in risposta al blocco del secondo convoglio della Fotilla, a largo delle coste di Creta. In un corteo partito da Piazza del Colosseo ci sono realtà studentesche come Cambiare rotta e Osa, ma anche sindacati e associazioni del terzo settore. Presenti al corteo anche alcuni esponenti del Pd come Laura Boldini. Presenti anche alcuni giornalisti che erano a bordo della prima Flotilla. Nel corso della manifestazione, un avvocato del legal team che segue la Flotilla ha fatto sapere che gli equipaggi fermati non arriveranno in Israele ma verranno fatti sbarcare sulle coste greche. Ad aprire il corteo, un grande striscione bianco e rosso con scritto “Blocchiamo tutto”. Bersaglio degli slogan, il governo Meloni che nonostante la condanna al fermo delle navi non convince i manifestanti che chiedono i ritiro dell’ambasciatore italiano da Israele e l’interruzione di ogni forma di collaborazione con il governo israeliano.