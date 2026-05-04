Australia, a Port Lincoln la fioritura delle alghe causa la morte di oltre 5.000 tonni

A Port Lincoln, ampiamente conosciuto come il centro ittico australiano, il tonno è il re. I consumatori vengono rassicurati sul fatto che il pesce è ancora sicuro da mangiare dopo la morte di massa di circa 5.000 tonni. Le morti sono state collegate a un tipo di plancton associato a una fioritura algale, diverso dalle specie che colpiscono altre parti della costa dell’Australia meridionale. Dopo le morti, gli scienziati governativi hanno rilevato piccole macchie isolate di queste fioriture nel Golfo Spencer meridionale, ma dicono che il tonno d’allevamento al largo di Port Lincoln non è stato colpito. La Southern Bluefin Tuna Association afferma che i test continui sull’acqua sono essenziali per individuare eventuali rischi emergenti per la vita marina. Con un attento monitoraggio delle condizioni dell’oceano, l’obiettivo è garantire che i frutti di mare rimangano sicuri da mangiare.