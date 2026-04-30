Caso Arbitri, il legale di Gervasoni: “Non ha interferito per Salernitana-Modena, non era lì”

“Abbiamo risposto dell’episodio di Salernitana-Modena, in cui l’arbitro Gervasoni ha spiegato che non ha interferito in alcun modo. Lui era a fare il Var in Serie A, dunque in una palazzina, il Var in Serie B era in un’altra, difficile aver insistito, non l’ho fatto. Era presente, ma non in quella sala”. Così l’avvocato Michele Ducci, legale di Andrea Gervasoni, al termine dell’interrogatorio nella caserma della Gdf di Milano. Sulla presenza del designatore Var con Gianluca Rocchi allo stadio San Siro il 2 aprile 2025, il legale di Gervasoni ha escluso che se ne sia parlato, come sul tema delle presunte designazioni pilotate. A chi gli faceva notare che quattro ore di interrogatorio sono tante per parlare di una sola partita, Ducci ha detto: “Fai vedere il video, fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire lui, senti il filmato, eccoci qua. E meno male che era una partita sola”.