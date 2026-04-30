Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: “Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioni”

È durato quattro ore l’interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti al pm Maurizio Ascione. “Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo”, ha detto Gervasoni all’uscita che ha aggiunto: “Una faida tra arbitri? Non rispondo a queste cose”.

Gervasoni: “Escludo al 100% manomissioni audio Inter-Roma”

“Una manomissione dell’audio del var in Inter-Roma? Lo escludo al 100%”, ha detto Gervasoni in merito a una possibile manomissione dell’audio della sala Var nella partita Inter Roma di del 27 aprile 2025, con il mancato intervento sul rigore non assegnato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck.

Legale Gervasoni: “Non ha interferito per Salernitana-Modena, non era lì”

“Abbiamo risposto dell’episodio di Salernitana-Modena, in cui l’arbitro Gervasoni ha spiegato che non ha interferito in alcun modo. Lui era a fare il Var in Serie A, dunque in una palazzina, il Var in Serie B era in un’altra, difficile aver insistito, non l’ho fatto. Era presente, ma non in quella sala”. Così l’avvocato Michele Ducci, legale di Andrea Gervasoni, al termine dell’interrogatorio nella caserma della Gdf di Milano. Sulla presenza del designatore var con Gianluca Rocchi allo stadio San Siro il 2 aprile 2025, il legale di Gervasoni ha escluso che se ne sia parlato, come sul tema delle presunte designazioni pilotate. A chi gli faceva notare che quattro ore di interrogatorio sono tante per parlare di una sola partita, Ducci ha detto: “Fai vedere il video, fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire lui, senti il filmato, eccoci qua. E meno male che era una partita sola”.

“Nessun intervento su Inter-Roma”

“Su Inter-Roma abbiamo chiarito come non sia stato fatto un intervento. Anche in quella occasione, e le immagini lo chiariscono in maniera abbastanza efficace è una decisione che viene presa in 10-15 secondi, dunque non c’è tempo materiale perché qualcuno insista per far prendere una decisione diversa piuttosto che un’altra”. Così l’avvocato Michele Ducci, legale di Andrea Gervasoni, al termine dell’interrogatorio nella caserma della Gdf di Milano. “Non ho ascoltato nessun audio di Inter-Roma, quindi non so cosa dire. Semplicemente durante Salernitana-Modena Gervasoni era supervisore var quel giorno, è supervisore sia della serie A che della B, ma quando in contemporanea c’è la serie A il supervisore è nella palazzina in cui c’è la serie A. E comunque il processo decisionale che ha portato al cambio della decisione dell’arbitro di campo avviene in dieci secondi e viene fatto dal var e dall’AVar”, ha aggiunto Ducci.