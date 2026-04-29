New Orleans, al Jazz and Heritage Festival l'omaggio alla cultura giamaicana

Migliaia di persone affollano il Jazz and Heritage Festival di New Orleans, e ogni anno, al centro dell’area fieristica, il Padiglione dello Scambio Culturale rende omaggio a un paese o territorio diverso. Quest’anno tocca alla Giamaica, con cibi, bevande e artisti provenienti da tutta l’isola, comprese le comunità colpite dall’uragano Melissa. Il festival di quest’anno includerà anche esibizioni di musicisti giamaicani come Sean Paul, Stephen e Ziggy Marley insieme ad altri come Lila Ike, Jesse Royal e Rik Jam and the Island Federation.