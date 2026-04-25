25 Aprile, Mattarella depone una corona all’Altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto di una corona di alloro in occasione dell’81esimo Anniversario della Liberazione all’Altare della Patria. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore Luciano Portolano, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Dopo l’esecuzione degli onori e dell’inno nazionale e la deposizione della corona, il sorvolo delle Frecce Tricolori.