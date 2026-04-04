Stati Uniti, vasto incendio nel sud della California

Venerdì, nel sud della California, nella contea di Riverside, un incendio boschivo, denso di fumo e in rapida espansione, ha provocato numerosi ordini e avvisi di evacuazione. Le fiamme, già chiamate “Springs Fire”, sono divampate intorno alle 11 del mattino, ora locale, e alle 15:30 avevano raggiunto un’estensione di circa 11,5 chilometri quadrati.

L’area interessata dall’incendio fortunatamente non ha un alto numero di abitanti, ma si trova vicino alla città di Moreno Valley, che conta circa 200.000 residenti. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un avviso di vento per le valli delle contee di San Bernardino e Riverside fino a sabato pomeriggio, con raffiche previste fino a 80 km/h; proprio il vento sta causando la diffusione del fumo, suscitando chiamate preoccupate da parte degli abitanti delle città vicine. I vigili del fuoco continuano a lavorare gettando acqua dall’alto, grazie agli elicotteri.