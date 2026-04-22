Roma, riapre il Forte Aurelia dopo dieci anni: l’inaugurazione in 10 foto

Roma ritrova il Forte Aurelia. È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, uno dei luoghi simbolo della difesa della Capitale. “È particolarmente significativo trovarsi nell’ambito delle celebrazioni del 2779° Natale di Roma per salutare la rinascita del Forte Aurelia, finalmente restituito alla comunità dopo un restauro che ne ha esaltato il valore storico”, ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dopo la riqualificazione del Forte Aurelia. “Si tratta di una strategia integrata di valorizzazione, pensata per rafforzare l’identità del ‘Sistema dei Forti di Roma’ e per consolidarne il ruolo nel tessuto culturale della città, grazie a un’azione coordinata tra il Ministero della Cultura, la presidenza del Consiglio, gli altri Dicasteri e le Agenzie dello Stato. Un impegno condiviso che rappresenta un modello concreto di cooperazione istituzionale”, ha proseguito.