Gaza, Boldrini: "Chi non sospende l'accordo con Israele è complice di genocidio"

“I valichi sono ancora totalmente chiusi o aperti a singhiozzo. Gli aiuti di ‘Music for Peace’ non sono stati consegnati, alla faccia dei nostri governanti che dicevano che sarebbe bastata una telefonata per farli arrivare a destinazione e che la Global Sumud Flotilla era una buffonata perché non c’era bisogno di questo“. Questa la denuncia al governo italiano di Laura Boldrini, onorevole del PD, durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati con i rappresentanti della Global Sumud Flotilla in partenza per il secondo viaggio verso Gaza.

“Voglio ringraziare tre governi che hanno tenuto la schiena dritta, quello spagnolo, irlandese e sloveno – continua ancora l’ex presidente della Camera – perché hanno fatto ciò che tutti dovrebbero fare, cioè hanno detto di sospendere l’accordo di associazione Israele-Unione Europea che è basato sul rispetto dei diritti umani e qui non c’è un solo diritto che il governo israeliano non abbia stracciato”. “Il fatto che un milione e duecentomila firme dei cittadini e cittadine europee siano state ignorate è un’altra prova della complicità che chi non vuole sospendere quest’accordo ha nel genocidio”, conclude Boldrini.