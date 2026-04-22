Flotilla, Delia: "Abusi Avila? Commissione etica esterna l'ha scagionato totalmente"

“Abusi sessuali di Thiago Avila? Queste accuse sono state portate al vaglio della commissione etica della Global Sumud Flotilla, che è esterna, quindi fatta da avvocati esterni alla flotilla stessa, che hanno raccolto tutte le testimonianze, in particolare quelle delle tre donne citate nell’ambito di questi abusi, che sono cadute abbastanza dalle nuvole e hanno negato l’accaduto. Lo stesso Thiago credo abbia pubblicato un video in cui denunciava molto rumore per nulla, non è accaduto nulla di tutto ciò“. Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, a margine della conferenza stampa alla Camera dei Deputati in vista della partenza della seconda spedizione per Gaza.