Usa, Lori Chavez-DeRemer lascia l'amministrazione Trump

(LaPresse) La segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer lascerà l’Amministrazione Trump per assumere un incarico nel settore privato. Lo ha annunciato su X il capo della Comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung. Al suo posto ci sarà Keith Sonderling.

Per il governo Trump si tratta dell’ennesima defezione dopo l’ex segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem e l’ex procuratrice generale Pam Bondi. Secondo fonti citate da alcuni media statunitensi, Chavez-DeRemer avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. La sua permanenza al dipartimento del Lavoro è stata segnata da molteplici scandali legati a condotte inappropriate, tra cui una presunta relazione extraconiugale con un membro del suo staff della sicurezza. È stata inoltre accusata di aver creato un ambiente di lavoro tossico, di aver utilizzato fondi pubblici per viaggi personali e di aver consumato alcolici in ufficio. A suo marito, Shawn DeRemer, è stato vietato l’accesso alla sede centrale del dipartimento del Lavoro in seguito ad accuse di molestie sessuali.