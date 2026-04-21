Usa, Tajani: "Quando non siamo d'accordo con Trump lo diciamo"

“Trump è il presidente degli Stati Uniti, quando non condividiamo le cose che dice lo diciamo. Non è che discutiamo o non discutiamo, rappresenta gli Stati Uniti perché è stato eletto dagli americani poi quando dice delle cose o ha delle posizioni che non condividiamo lo diciamo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile alla Fiera di Milano, a Rho, a chi gli chiedeva se il presidente statunitense sia ancora un interlocutore valido. ”Fermo restando che noi crediamo nel rapporto transatlantico – ha sottolineato – per noi l’unità dell’Occidente è fondamentale e lavoriamo per quello”.