Mondiali 2026, La Russa: "Senza Italia tiferò Argentina"

(LaPresse) In occasione della 64ª edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato alcuni temi legati al calcio, soffermandosi anche sui prossimi Mondiali. Alla domanda su quale nazionale sosterrà in assenza dell’Italia, La Russa ha risposto senza esitazioni: Argentina. «Ho sempre tifato Argentina ai Mondiali quando l’Italia veniva eliminata, perché forse è la nazione con più italiani dopo l’Italia», ha dichiarato. Interpellato su altri temi politici, ha preferito non entrare nel merito: «Questa è un’intervista sul calcio», ha precisato, evitando di commentare il decreto Sicurezza. Da noto tifoso dell’Inter, La Russa ha poi espresso le sue speranze sullo scudetto: «Io spero non questa settimana, ma la prossima perché è a Milano e quindi siamo tutti qui». Infine, un passaggio anche sulla Coppa Italia, ridimensionandone l’importanza: «Non è così importante la Coppa Italia, metto le mani avanti, e anche il Como merita qualcosa. Quindi, se vince il Como, applaudiamo lo stesso».