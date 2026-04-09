Mariani unico arbitro italiano ai Mondiali 2026, Di Bello al Var

La Fifa ha reso noto l’elenco degli arbitri designati per i Mondiali 2026 di calcio in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Usa.

Sono in totale quattro gli italiani ‘convocati’ dal capo degli arbitri della Fifa Pierluigi Collina. Come arbitro l’unico italiano sarà Maurizio Mariani, mentre come assistenti sono stati designati Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Uno solo anche il rappresentante italiano al Var, sarà Marco Di Bello.

Marco Di Bello (Foto Alfredo Falcone/LaPresse )

Collina: “Arbitri selezionati per i Mondiali sono i migliori”

A seguito di un meticoloso e completo processo di selezione durato oltre tre anni, la Fifa ha pubblicato l’elenco degli ufficiali di gara che dirigeranno le partite della Coppa del Mondo 2026. Il gruppo Fifa Team One comprende 52 arbitri, 88 assistenti arbitrali e 30 VMO (Video Match Official), provenienti da tutte e sei le confederazioni e dalle 50 federazioni affiliate, rappresentando la più ampia selezione di ufficiali di gara nella storia della Coppa del Mondo.

Le nomine sono state effettuate sulla base del principio Fifa di “qualità prima di tutto”, tenendo conto anche della costanza delle prestazioni dimostrate dai candidati nei tornei Fifa, nonché nelle competizioni internazionali e nazionali degli ultimi anni. Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri Fifa e presidente del Comitato Arbitrale Fifa, ha dichiarato: “Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa. Inoltre, le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo. Il nostro obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio”. “La Coppa del Mondo di quest’anno sarà la più grande della storia, con 48 squadre partecipanti e 104 partite da disputare su un’area geografica più estesa nella storia del torneo”, ha continuato Collina. “Sarà la più grande squadra arbitrale Fifa di sempre, con 41 ufficiali di gara in più rispetto a Qatar 2022. Ognuno di loro dovrà essere pronto a essere designato per una partita e a contribuire attivamente al successo dell’arbitraggio ai Mondiali. La selezione di sei ufficiali di gara donne conferma un trend iniziato quattro anni fa in Qatar, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’arbitraggio femminile”.

Durante il torneo, gli ufficiali di gara si alleneranno quotidianamente, con la partecipazione di giocatori locali. Collina ha commentato: “Come già accaduto nei precedenti tornei Fifa, i nostri analisti forniranno agli ufficiali di gara tutte le informazioni necessarie per prepararsi al meglio. Faremo tutto il possibile per garantire che i nostri ufficiali di gara siano pienamente preparati e siamo fiduciosi che la squadra arbitrale Fifa saprà affrontare le sfide che ci attendono in questa competizione rivoluzionaria”. “Come nelle precedenti edizioni della Coppa del Mondo, la tecnologia giocherà un ruolo fondamentale nel supportare gli ufficiali di gara nelle loro decisioni. Saranno utilizzate la tecnologia di linea di porta, una versione avanzata della tecnologia di fuorigioco semiautomatica e la tecnologia del pallone connesso, mentre per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, i tifosi potranno vedere le azioni dalla prospettiva dell’arbitro in campo grazie all’utilizzo di nuove tecnologie”, ha concluso Collina.

Il direttore arbitrale Fifa Massimo Busacca ha dichiarato: “Il percorso verso la Coppa del Mondo Fifa 2026 è iniziato subito dopo la conclusione di Qatar 2022, con un programma strutturato che ha previsto seminari, workshop e un monitoraggio continuo. Durante questo periodo, tutti i candidati sono stati attentamente valutati da istruttori Fifa, preparatori atletici, medici e fisioterapisti, ricevendo un supporto completo per garantire che raggiungano i più alti standard possibili durante il torneo”.

Il Team One avrà sede a Miami, dove gli ufficiali di gara selezionati si riuniranno per un seminario di preparazione di dieci giorni a partire dal 31 maggio. A seguito di questo evento, gli ufficiali di gara addetti al Var si trasferiranno a Dallas, sede dell’International Broadcast Centre, mentre arbitri, assistenti arbitrali e personale di supporto rimarranno a Miami.

Il pacchetto di misure volte a migliorare il ritmo di gioco e a ridurre le perdite di tempo, approvato dall’International Football Association Board (IFAB) durante la sua 140/a Assemblea Generale Annuale a febbraio, sarà implementato in occasione del prossimo evento, così come le tre modifiche approvate al protocollo del sistema Var (Video Assistant Referee). Sulla scia del successo ottenuto con l’utilizzo delle body camera degli arbitri nella prima edizione della Coppa del Mondo per Club Fifa dello scorso anno, un software di stabilizzazione basato sull’intelligenza artificiale renderà più fluide le immagini riprese in tempo reale, riducendo la sfocatura causata dai movimenti rapidi e offrendo ai tifosi una visione più chiara degli eventi in campo dal punto di vista dell’arbitro.