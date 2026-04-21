Fuorisalone, i 40 anni di McDonald's in Italia con "Pool. Ti sblocco un ricordo"

McDonald’s celebra 40 anni in Italia con ‘POOL. Ti sblocco un ricordo‘, un’esposizione a cura di Nicolas Ballario che unisce design, arte e tecnologia ripercorrendo la storia del brand tra immaginario collettivo e cultura visiva contemporanea. Il progetto prende vita in via Tortona 58 fino al 26 aprile; il percorso è articolato in tre ambienti differenti che esplorano il rapporto tra infanzia, immaginario visivo e costruzione della memoria contemporanea. Fulcro dell’allestimento è una grande piscina di palline colorate, elemento iconico dell’infanzia che qui si trasforma in un dispositivo espositivo capace di intrecciare gioco, memoria e riflessione critica.