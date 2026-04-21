A Buckingham Palace la festa per i 100 anni della Regina Elisabetta II

Martedì re Carlo III e la regina Camilla hanno organizzato un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare la defunta Elisabetta II, in occasione di quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno.

All’evento hanno partecipato rappresentanti delle associazioni benefiche di cui la defunta sovrana era patrona, oltre a persone che il 21 aprile festeggiano il loro centesimo compleanno.

Erano presenti anche membri della famiglia reale, tra cui il principe e la principessa di Galles, la principessa Anna e il duca e la duchessa di Edimburgo.