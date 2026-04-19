Coachella 2026, Justin Bieber a sorpresa porta sul palco Billie Eilish

Justin Bieber durante il suo concerto al Coachella ha portato sul palco Billie Eilish, sua grande fan a cui ha dedicato il brano ‘One Less Lonely Girl’. Anche Addison Rae ha sorpreso il pubblico del festival californiano duettando con Olivia Rodrigo. Infine gli Stokes hanno affrontato temi politici con la canzone ‘Oblivius’ mentre degli schermi giganti mostravano le accuse relative alle azioni della CIA e del governo statunitense sulla scena globale, nonché immagini di distruzione in Iran e a Gaza.