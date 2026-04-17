Ucraina, Zelensky: "Guerra in Iran mette a rischio nostra fornitura armi"

“A causa della guerra in Iran, ci sono rischi per l’approvvigionamento di armi all’Ucraina e ringrazio tutti i partner che sono pronti ad aiutare e a cercare una soluzione”. Lo ha detto in un video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Le visite in Germania, Norvegia, Italia, Paesi Bassi e ora anche in Svezia in questa settimana erano proprio incentrate su questo – ha aggiunto – garantire che in primavera e in estate si possa mantenere la stabilità e la forza dell’Ucraina, in modo che la Russia non sia tentata di pensare che l’aumento dei prezzi del petrolio e l’instabilità mondiale possano in qualche modo favorirla in guerra”.