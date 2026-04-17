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sabato 18 aprile 2026

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Cina, robot umanoidi impiegati in un'azienda per la manutenzione della rete elettrica

LaPresse
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Un’azienda cinese la Guangdong Company della China Southern Power Gri sta utilizzando i robot umanoidi nella manutenzione della rete elettrica. In un laboratorio i robot stanno imparando imitando i giovani ingegneri. Aprono e chiudono le scatole di comando, accendono e spengono le apparecchiature e controllano la presenza di dispersioni elettriche utilizzando aste isolanti.
Un giorno, dovrebbero operare in prima linea nella gestione della rete elettrica.
Definiti “dipendenti digitali”, robot umanoidi, droni e robot quadrupedi sono stati impiegati per lavorare al fianco degli ingegneri umani, svolgendo compiti di manutenzione e ispezione di base sul campo.