Sydney, per Harry e Meghan infradito, balli e gita in barca con i sostenitori di 'Invictus'

Infradito, un ballo e una gita in barca hanno segnato la visita del principe Harry e Meghan al porto di Sydney, dove il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fatto un tour con i sostenitori degli Invictus Games. La coppia ha salutato il pubblico vicino alla Sydney Opera House prima di salire su una barca con gli ex concorrenti dei giochi. Prima di salire a bordo, il veterano Joel Vanderzwan ha regalato loro delle infradito personalizzate con i messaggi “G’day Hazza” e “G’day Megs”. Hanno anche incontrato la famiglia di Vanderzwan, inclusa la figlia Charlotte di quattro anni, con cui Harry ha ballato brevemente. La nave utilizzata per il tour è stata progettata per essere accessibile ai veterani feriti, e gli organizzatori affermano che i partecipanti hanno condiviso resoconti di prima mano di come gli Invictus Games supportano il recupero, la riabilitazione e la connessione sociale attraverso lo sport.