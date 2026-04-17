Straripa fiume in Wisconsin, storione nuota in un parcheggio allagato

Giovedì la stazione televisiva WBAY di Green Bay, nel Wisconsin, ha mostrato un video in cui appaiono alcuni storioni che nuotano in un parcheggio allagato nella contea di Outagamie, nel Wisconsin centrale. I pesci si sono ritrovati in un ambiente a loro decisamente estraneo dopo che il fiume Wolf è esondato durante le forti piogge cadute tra mercoledì e giovedì; il flusso d’acqua avrebbe quindi trascinato gli storioni nel parcheggio, tra l’altro vicino a una famosa zona di pesca.

Il fiume Wisconsin ha raggiunto livelli di piena grave a Portage, nel Wisconsin, e secondo le previsioni avrebbe raggiunto o superato il record 6,3 metri nella mattinata di venerdì. Per precauzione, sono sate fatte evacuare le comunità che risiedono nelle zone più colpite dalla pioggia.